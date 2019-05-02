، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة والرياض والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل: مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.