مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1440/8/27 هـ الموافق 2019/05/02 م واس

الاربعاء 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

05:49ت م

0301



www.spa.gov.sa/1919555 الاربعاء 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس05:49ت م0301

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.