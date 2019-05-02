نتائج القدرات التحصيلي عبر موقع قياس qiyas برقم الهوية الوطنية والسجل المدني

إعلان نتائج قياس التحصيلي 1440 الفترة الأولى من خلال موقع المركز الوطني للتقويم والقياس، حيث تمكن الطلاب المتقدمين علي اختبارات قياس في الفترة الماضية من أداء الاختبارات في أكثر من مئة وسبعون وثمانية مركز قياس في المملكة العربية السعودية، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن الطلاب والطالبات من الثانوية العامة تمكنوا من إجراء الاختبارات الخاصة بعملية قدرات قياس تحصيلي، والتي بدأت في يوم العاشر من شهر أبريل الماضي، وقد أوضح أن نتائج قياس برقم الهويه ورمز التحقق تتوفر الأربعاء الذي يوافق 26 من شعبان 1440، الموافق 1 مايو 2019، كما أن المركز الوطني للتقويم والقياس يتيح الاستعلام عن نتائج، كما أن المركز الوطني للتقويم والقياس يتيح الاستعلام عن نتائج التحصيلي للفترة الاولى الأن، أما بالولوج مباشرة لرابط مركز قياس الذي تم تخصيصه للكشف عن نتيجة اختبار التحصيلي 1440هـ، أو من خلال الملف الشخصي للمستعلم الذي سجل به على موقع قياس للنتائج.

ويتميز مركز القياس بالدقة في تصحيح أوراق الإجابة على مستوى المدن المختلفة بالمملكة، إضافة إلى أنه يفتح باب التواصل لمعرفة رقم الاشتراك أو طرح أية استفسارات أخرى، وحينها يستطيع المتقدمين الاتصال على مركز الاتصال المجاني للمركز على الرقم 920033555.، ومن خلال موقع نجوم مصرية أرفقنا إليكم هذه الخطوات من خلال هذا التقرير المبسط لإجراء عملية الحصول علي درجات التحصيلي برقم الهوية 1440.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي بالهوية qiyas

أولا قم بالدخول إلى رابط الاستعلام عن النتائج من هنا.

إدخال رقم الهوية الخاصة بك، ورمز التحقق.

يتم إجراء استعلام نتائج قياس.

رابط المركز الوطنى للقياس.

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