سعيًا لرفع المعاناة عن اليمنيين
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الثلاثاء، 2,000 كرتون تمر للنازحين من ريمة والبيضاء وأمانة العاصمة والدبذبة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 12,000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني
كما دشن مركز الملك سلمان، أمس، مشروع محطة الصرف الصحي في الوهط، تستفيد منه مناطق الوادي ومغرس ناجي والكدام والشقعة والوهط والمجحفة التابعة لمحافظة لحج.
ويتكون المشروع من محطة ضخ متكاملة وغرفة تحكم وملحقاتها وخزانات استيعابية وإعادة تأهيل أحواض التجميع وغرف التفتيش، وتوريد وتركيب مضختين ومنظومة شمسية متكاملة ومولد كهربائي وربط المحطة بخط الكهرباء الحكومي.
وأوضح محافظ لحج أحمد عبدالله التركي، أن المشروع من أضخم المشروعات التي يتم افتتاحها في قطاع الصرف الصحي بمدينة الوهط، واستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات على مدى ثلاث مراحل متتالية.
وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مد أيديهم إلينا بالخير، حتى نستطيع الخروج مما نحن فيه من معاناة حقيقية خاصة في البنية التحتية.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع ألفين كرتون تمر للنازحين بمأرب ويُدشن محطة صرف بالوهط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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