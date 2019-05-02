السعودية اليوم /المتحدث الرسمي لحرس الحدود : انقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة الإسلامي



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC )، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة، وبتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، اتضح أنها تحمل علم "إيران" ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارًا، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة ( 70 ) ميلًا بحريًّا باتجاه ( 198 ) درجة، وعلى الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية

وأضاف المتحدث الرسمي أن المملكة تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، كعادتها في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

03:42ت م

0300



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC )، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة، وبتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، اتضح أنها تحمل علم "إيران" ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارًا، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة ( 70 ) ميلًا بحريًّا باتجاه ( 198 ) درجة، وعلى الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويًّا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث.وأضاف المتحدث الرسمي أن المملكة تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، كعادتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //03:42ت م0300

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /المتحدث الرسمي لحرس الحدود : انقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.