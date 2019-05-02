

جيزان 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان غدًا، الحفل التكريمي الذي تنظمه وزارة التعليم، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجازان للعاملين والداعمين للعمل التعليمي في الحد الجنوبي "لأجلكم3" ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ورفع المدير العام للتعليم بجازان الدكتور عسيري الأحوس شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المستمر لقطاع التعليم بالحد الجنوبي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم، مبينًا أن توجيهاتهما أسهمت بشكل فاعل في تحقيق مدارس الحد الجنوبي هذا العام للعديد من المنجزات المحلية والإقليمية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس ومعلميها ومعلماتها وطلابها وطالباتها.

وأشاد الدكتور الأحوس بجهود وزارة التعليم لدعم هذه المدارس من خلال الزيارات المستمرة الداعمة للميدان من منسوبي الوزارة، والتواصل الدائم مع الإدارة لمعالجة جميع التحديات بصورة سريعة، مقدمًا شكره لمعالي وزير التعليم ومعالي النائب على دعمهما لجميع إدارات الحد الجنوبي كما قدم شكره لمدير مركز الدعم التعليمي بالحد الجنوبي الدكتور أحمد قران والذي قدم الكثير للتعليم في الحد الجنوبي في جميع إدارات التعليم الحدودية.

وبين أن التكريم سيشمل المتعاونين مع وزارة التعليم في إمارات المناطق في الحد الجنوبي، والشركاء من القطاعات الأمنية والإدارات الحكومية وجهاز الوزارة ومديري إدارات التعليم ومكاتب التعليم ومحافظي المحافظات، كما سيشمل الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين والمشائخ، والمبادرات المتميزة ومنسوبي التعليم الحاصلين على الجوائز على المستوى المحلي والدولي.

// انتهى//

00:31ت م

0292





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يرعى حفل تكريم العاملين والداعمين للعمل التعليمي في الحد الجنوبي "لأجلكم3" غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.