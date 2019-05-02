أمير الرياض يعزي أسرة العريفي في وفاة والدتهم

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، واجب العزاء والمواساة لوكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي في وفاة والدته.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس لمقر العزاء بالرياض، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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فيما أعربت أسرة العريفي عن شكرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.