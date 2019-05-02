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فيديو.. ذئب يختبئ داخل محل قطع غيار سيارات في تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
تفاجأ أحد العاملين بمحلات قطع الغيار بحي الصالحية بتبوك، عند فتح محله، صباح أمس، بوجود “أنثى ذئب” داخل المحل، مختبئة خلف كراتين القطع.
وأظهر مقطع فيديو محاولة العامل إخراج الذئب دون جدوى، حيث قام بصب الماء عليه ووضعه في علبة، وقام بالاتصال بالدفاع المدني الذي وجهه بالاتصال على البلدية.
وتم الشخوص على الموقع من قبل فرقة مكافحة الحشرات والحيوانات الضالة التي تعاملت مع بلاغ العامل، وتم الإمساك به ووضعه داخل قفص حديدي ليتم التعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لديهم.
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