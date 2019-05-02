شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق العمرو يدفع بـ ٢٤٣٨ خريجا لأعمال الدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود رعى مدير عام الفريق الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مساء أمس حفل تخريج دورة الدفاع المدني التأهيلية على أعمال الدفاع المدني وذلك بمقر طوارئ الدفاع الدفاع المدني بالعوالي بمكة المكرمة.

وقال العمرو في تصريح له عقب رعاية الحفل اليوم ندفع بأكثر من 2438 خريجا سينضمون إلى زملائهم في الميدان ويزاولون أعمال وجهود رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من كافة المهددات والمخاطر التي تهدد سلامة الأرواح أو الممتلكات مشيرا إلى أن أعمال الدفاع المدني عديدة ومتشعبة وبالتالي فمن الأهمية إيجاد مشبهات تدريبية تحاكي الواقع وندرب رجال الدفاع المدني على كافة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد السلامة العامة.

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وأضاف، لقد شاهدنا اليوم عددا من الفرضيات لحرائق في منشآت وفي مصانع وفي أنفاق إضافة إلى التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة وكذلك الصعود إلى المنشآت والإنقاذ الجبلي وإنقاذ الطائرات والإنقاذ من العربات المعلقة في التلفريك وما شابهه فالفرضيات كانت متعددة ومتنوعة وهذا يظهر مدى مهارة رجال الدفاع المدني ونسبة التدريب الذي وصل إليه هؤلاء الخريجون الذين سيزاولون عملهم قريبا ضمن رجال الدفاع المدني الذين يعملون في كافة مراكز ووحدات الدفاع المدني بكافة مناطق ومحافظات المملكة

مشيرا إلى أن التطوع حاضر من خلال عدد من المتطوعين الذين يباشرون أعمالهم في موسمي رمضان والحج جنبا إلى جنب مع رجال الدفاع المدني وهناك لائحة وضحت المهام والمسؤوليات للمتطوعين والواجبات التي عليهم وما لهم من حقوق ونحن في المديرية العامة للدفاع المدني مهتمون بالعمل التطوعي وندعم هذا الجانب وقد ساهم في موسم حج العام الماضي أكثر من 1600 متطوع من بينهم 850 متطوعة وسيشاركون في هذا العام بإذن الله.

وكان الحفل قد تضمن كلمة لمساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير العميد دكتور ماضي ين حمود العتيبي أشار فيها إلى أن عدد الخريجين بلغ 2438 خريجا تلقوا التأهيل العسكري والعديد من المهارات في الدروة التي بلغت مدتها 35 أسبوعا مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتدربين خلال هذا العام بلغ 15181 متدربا تلقوا تدريهم داخل وخارج القطاع خلال عام كامل إضافة إلى 325 متطوعا ومتطوعة فيما بلغ عدد الدورات 370 دورة وعدد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه 264 دراسا.

و استعرض الخريجون عددا من التطبيقات الميدانية التي تبرز المهارات والقدرات التي يتحلى بها رجال الدفاع المدني ومنها تطبيقات قوات التحمل وفرضيات حوادث الحرائق في محطات الوقود والأنفاق والمراكز الطبية متعددة الأدوار وفرضية تسرب مواد كيماوية في مصنع وغيرها من الفرضيات.