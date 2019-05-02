شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يفتتح ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، ساحة العروض والاحتفالات الواقعة على الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و11، والذي نفذته أمانة منطقة الرياض على مساحة تبلغ 135,517 متر مربع.

وقال الأمير فيصل بن بندر: «مشروع ساحة العروض والاحتفالات يعد من المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تأتي وفقاً لوجيهات قيادتنا الرشيدة، لتجعل من مدينة الرياض علامة بارزة بين مدن العالم وعواصمها، ووجود مثل هذه المشاريع سيحفز جهات كهيئة الترفيه ووزارة الثقافة وغيرهما للاستفادة منها وتنظيم الفعاليات المتميزة التي تليق بسكان مدينة الرياض وزوارها».

وأضاف: «مشروع بحجم ساحة العروض والاحتفالات سيوفر لسكّان مدينة الرياض وجهة ترفيهية من شأنها إسعادهم وتهيئة الظروف الملائمة ليقضوا أوقات ممتعة، ولا شك في أن مراحل الإنجاز لم تكن سهلة، فالمشروع درس ونفّذ بإتقان كغيره من المشروعات المتميزة، فقد اطلعنا كذلك على إنشاء وإعادة تأهيل 24 حديقة داخل الأحياء السكنية ليستفيد منها سكّان المدينة وتكون على مقربة من أماكن إقامتهم ليسهل الوصول إليها».

وتابع أمير الرياض: «أشكر الزملاء في أمانة منطقة الرياض وفي مقدمتهم أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، على دورهم الذي قاموا به، ونشكر كذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما بذلوه من عطاءات، وهذا العمل تكاتفت الجهود ليظهر بهذه الصورة المتميزة، والعاملون في الأمانة لديهم منهج واضح وسليم ولهم دور كبير في خدمة وطنهم، ويمتلكون التأهيل المناسب الذي يمكنهم من إتقان الأعمال الموكلة إليهم».

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من جانبه، أعرب أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس عن شكره للأمير فيصل بن بندر على تفضّله بافتتاح ساحة العروض والاحتفالات، مؤكداً أن اهتمامه يأتي امتداداً لحرص القيادة الحكيمة على توفير أقصى درجات الراحة والسلامة للسكّان، مبيناً أن الأمانة تسير في مشروعاتها وفق التوجيهات الرشيدة التي تضع الإنسان في أعلى سلّم أولوياتها.

كما تقدم أمين المنطقة بالشكر لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على متابعته الدؤوبة ودعمه المتواصل لإنجاز المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مبيناً أن مشروع ساحة العروض سيُسهم في توفير أماكن متخصصة لاحتضان كبرى الفعاليّات والمهرجانات الوطنية والترفيهية والاجتماعيّة والثقافية، إضافة إلى مساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة ضمن مستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدينة الرياض.

وتشتمل ساحة العروض والاحتفالات على مسرح مفتوح لتقديم العروض الحية والفعاليات العامة بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع تتسع لـ2000 شخص، ومسرح عائلي مغلق يحتضن الفعاليات والأنشطة العائلية على مساحة 842 متراً مربعاً ويضم 230 مقعدًا، ومسرح للطفل تقام به أنشطة لتنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم بمساحة تبلغ 69 متراً مربعاً ويتسع لـ80 طفلاً.

وتضم الساحة خيمة شعبية لإقامة الأنشطة الشعبية والتراثية بمساحة تبلغ 620 متر مربع، ومباني ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الزوار على مساحة 2،682 متر مربع، إلى جانب مطعم رئيسي بمساحة 750 متراً مربعاً ويتسع لـ242 شخصاً، ومجمع للمطاعم والمقاهي يحتوي على 16 مطعماً ومقهى وصالتي جلوس بمساحة إجمالية تبلغ 530 متر مربع.

كما تتضمن ساحة العروض والاحتفالات ممرات مشاة بمساحة 51 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء على مساحة 21 ألف متر مربع، ومواقف للسيارات على مساحة 43 ألف متر مربع تتسع لـ800 مركبة.