شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف الإسلامي» يناقش بناء الرسائل الإعلامية لمواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس الأول بمقره في الرياض، ندوته الشهرية الأولى بعنوان «منهجيات وأطر لبناء الرسائل الإعلامية لمواجهة الإرهاب»، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمختصين في رصد وتحليل خطاب التنظيمات الإرهابية وسردياتها، وسبل التصدي لها.

وقال أمين عام التحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي: «إن الندوة تستهدف تكوين منبر علمي ومعرفي مهم لتبادل الأفكار حول محاربة الإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف العنيف، من خلال حملات إعلامية مضادة تبطل حججه، وتفضح أوهامه ومزاعمه، وتستثمر الإعلام لمحاربة الدعايات المتطرفة وكشف أساليبه».

ولفت إلى أن المواجهات العسكرية والأمنية التي جرت مع التنظيمات الإرهابية انتهت بهزيمتها، لكن تلك الهزيمة ليست النهاية، فاجتثاث الإرهاب يبدأ بقطع أذرعه التدميرية كمهمة عاجلة، وينتهي بالقضاء على أفكاره التخريبية كمهمة طويلة الأمد.وناقشت الندوة أربع أوراق عمل؛ الأولى بعنوان «أطر ومنهجية التغطية الإعلامية لأخبار الإرهاب»، والثانية «مواصفات الرسالة الإعلامية المناهضة للتطرف والإرهاب»، والثالثة حملت عنوان «آليات تفريغ الخطاب المتطرف من محتواه»، والرابعة بعنوان «نماذج عملية لبرامج إعلامية مناهضة للتطرف والإرهاب».

وخلص المشاركون في الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها: العناية بمجال التحليل الإعلامي في محاربة الإرهاب عبر مبادرة تضع معالم علمية تواكب العمل المهني الإعلامي وتهيئ لتدريب نظري وميداني للمحللين لتمثيل مركز التحالف أو الدول الأعضاء في وسائل الإعلام.