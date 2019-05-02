شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يُناقش خطط توفير النقل لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً نوقش خلاله خُطط توفير وسائل نقل متنوعة لنقل ضيوف الرحمن من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى المسجد الحرام خلال رمضان المُبارك.

واستعرض الاجتماع الوسائل الحالية المستخدمة في النقل، وسبل تعزيزها بما يضمن سهولة انتقال ضيوف الرحمن من المحطة إلى المسجد الحرام، وفي هذا الصدد تم توفير 80 حافلة نقل حديثة لهذا الغرض يُساندها في ذلك عددٌ من سيارات الأجرة.

وناقش الاجتماع الحلول العاجلة والدائمة التي سيتم العمل بها لتوفير وسائل نقل متنوعة للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام عبر محطة الرصيفة.

Advertisements

فيما دشن الأمير بدر بن سلطان بحضور الدكتور عبدالرحمن السديس، حملة «بالبخور والطيب نستقبل القاصد الحبيب» لضيوف بيت الله العتيق.

من جهة ثانية، رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الاجتماع الأول لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة في دورته الثانية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ومن بينها: المواقع السياحية بالمنطقة، والمقومات التي تتمتع بها، ومقترحات إنشاء أسواق نهاية الأسبوع، واستعراض سُبل وآليات دعم الاستثمارات السياحية بالمنطقة، وخطط التنمية السياحية فيها، وتحديد أولويات البرامج والمشاريع في هذا الجانب.

إلى ذلك، وجه الأمير بدر بن سلطان بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود والأعمال بين لجان تراحم في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتعميم التجربة على بقية محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله رئيسي لجنتي تراحم في مكة المكرمة، والطائف، الذين قدّموا له شرحاً عن أعمال اللجنتين خلال العام الماضي، وأبرز البرامج المنفذة والخطط المستقبلية.