شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة: جهود دوريات الأمن ملموسة في الحد من الجريمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أن رجال دوريات الأمن يقومون بأعمال ومهام كبيرة في الميدان ضمن المنظومة الأمنية، مثمناً جهودهم والنتائج الإيجابية الملموسة في الحد من الجريمة والظواهر السلبية للحفاظ على الأمن.

جاء ذلك لدى استقباله أمس (الأربعاء)، مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بالمملكة اللواء عبدالعزيز المسعد، يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي، ومدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر الشريف. فيما عبر اللواء المسعد عن سعادته بلقاء الأمير مشعل بن ماجد وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن رجال دوريات الأمن على أهبة الاستعداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهة ثانية، استقبل الأمير مشعل بن ماجد، القنصل العام الإيطالي بجدة ستيفانو ستوتشي، وقائد الفرقاطة كارلومارجتيني المقدم بحري ماركو جويرييرو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.