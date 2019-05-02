وزير الحج يبحث شؤون حجاج الكويت وروسيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس (الأربعاء) في مكتبه بالرياض، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف. وجرى خلال اللقاءين، بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج دولة الكويت الشقيقة وجمهورية روسيا الاتحادية لهذا العام والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار. وأشاد السفيران الكويتي والروسي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس (الأربعاء) في مكتبه بالرياض، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف. وجرى خلال اللقاءين، بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج دولة الكويت الشقيقة وجمهورية روسيا الاتحادية لهذا العام والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار. وأشاد السفيران الكويتي والروسي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.