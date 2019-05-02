شكرا لقرائتكم خبر عن «بيوت نموذجية» للأيتام.. والبداية بـ 4 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة «البيوت الاجتماعية» ضمن مبادرات «بناء وتمكين» بغرض تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة تحت إشراف الوزارة.

وتستهدف المبادرة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق السعودية، وذلك لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وجاءت المبادرة إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبة في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع، عبر توفير جو أسري يساعدهم على تجاوز ظروف فقد الأسرة الحاضنة، ويسهم في زيادة استقرارهم النفسي وانطلاقهم الاجتماعي.

وسيطلق المشروع في مرحلته الأولى 10 بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم، وحرصت الوزارة على اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم أوجه الدعم المطلوب وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسيتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.