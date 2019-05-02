شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 وإصابة 10 انقلبت حافلتهم على طريق أوشيقر - القصيم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)يوم دامٍ شهدته القصيم أمس (الأربعاء)، بعد أن لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 10 بينهم 3 حالات حرجة، إثر انقلاب على طريق أوشيقر باتجاه القصيم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن وقوع حادث مروري لحافلة تقل عمالاً على طريق أوشيقر باتجاه القصيم وتم إرسال (7) فرق إسعافية، حيث أسفر الحادث عن 8 وفيات، وثلاث إصابات حرجة.
كما أسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات متوسطة، وثلاث إصابات طفيفة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للإصابات العشر ونقلها لمستشفى شقراء العام.
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