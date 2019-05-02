شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: وفاة فتاة واختناق 5 في «الروابي».. و«المدني» يتحفظ على الموقع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)

قضت فتاة في العقد الثاني من العمر، وأصيبت والدتها وأربعة من إخوتها؛ ثلاث بنات وشاب إثر حريق شب في منزلهم أمس (الأربعاء) بحي الروابي شرق محافظة جدة.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإن النيران اندلعت في ملحق لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق، نتج عنها حالة وفاة لفتاة (١٦سنة) بعد نقلها إلى المستشفى وإصابة والدتها وأربعة من إخوتها؛ ثلاث بنات وشاب نقلوا جميعا عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز جنوب محافظة جدة. وتابع «أن فرق التحقيق لازالت متحفظة على الموقع بوجود فريق من الأدلة الجنائية لاستكمال أعمال التحقيق، في وقت باشرت فرق الإنقاذ إخلاء البناية من قاطنيها وتمشيط جميع الأدوار للتأكد من عدم وجود محتجزين». وأشار إلى أنه مع وصول الفرق كانت سحب الدخان الكثيفة تتصاعد من علو البناية، وبالمشاهدة الأولية ظهرت على نافذة الملحق فتاة تستنجد بعد أن حاصرتها سحب الدخان داخل إحدى الغرف، وعلى الفور داهمت الفرق أروقة الملحق وأنقذت فتاتين في العقد الأول والثاني وطفلة وشابا في العقد الثالث ووالدتهم إلى خارج البناية لتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق الهلال الأحمر عقب اختناقهم وإصابة الأم بحروق، وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى. وأكد سرحان أن وجود المطبخ المندلع فيه الحريق بين الغرفة التي تواجد فيها الفتيات ومخرج الشقة حال دون خروجهم ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لعمليات الإخلاء بعد أن تأثروا بشكل كبير من الغازات المتصاعدة إثر الحريق.