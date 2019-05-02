شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: الجهود الأمنية ردعت العابثين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

أشاد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالجهود الأمنية التي يقدمها رجال الأمن بالتعاون مع المواطن بمنطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن بما يساهم في حفظ الأمن والرخاء والاستقرار والقضاء على كل من يريد النيل من أمن الوطن ومقدراته التي كان آخرها الإنجاز الأمني الذي تحقق بمحافظة الزلفي، مشيداً بدعم وحرص واهتمام القيادة الرشيدة وعملها بشكل حازم لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد ومقدساتها.

موجهاً الجهات الحكومية بأهمية العناية والعمل الجاد في شهر رمضان المبارك وتوفير سبل الراحة والسلامة والصحة للمواطن.

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جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت البارحة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، والمخصصة لبحث ومتابعة استعدادات الجهات الحكومية بالمنطقة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى، رعى أمير منطقة جازان توقيع عدد من الاتفاقات بين لجنة التوطين العليا بالمنطقة وجهات حكومية عدة؛ لرفع نسب ومعدلات التوظيف في عقود الإشراف والتشغيل والصيانة، وخدمة شباب وفتيات المنطقة، وتوفير فرص وظيفية مختلفة بجميع القطاعات العاملة بالمشاريع المنفذة في الجهات الحكومية، وتوقيع اتفاق تفاهم بين الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن برنامج التوطين الموجّه بالمنطقة الذي يهدف لتقلص معدلات البطالة وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص بمنطقة جازان، من خلال توفر فرص العمل لشباب وفتيات الوطن، وفتح مجالات عمل جديدة للأيدي الوطنية.