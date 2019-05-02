شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: قلق «الإسكان» أصبح من الماضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، نادر العنزي (تبوك) علي بدير (تبوك)

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان تدشين مرحلة جديدة من مراحل التنمية في مجال الإسكان، مشيداً بدور وزارة الإسكان في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي.

جاء ذلك اثر تسليمه أمس (الأربعاء) أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من البرنامج بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. وفي السياق استعرض أمير منطقة تبوك الإحصاءات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية المتاحة، وأعداد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء.

واستعرض خلال لقائه، وزير الإسكان، خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في المنطقة. من جهته، أوضح الحقيل أن إجمالي عدد مستحقي الدعم السكني في تبوك يصل إلى 38501 أسرة، مبيّناً أن نسبة تملك المواطنين للمساكن في المنطقة تصل إلى 53%. وكشف أن الوزارة تعمل على تمكين 12170 أسرة في منطقة تبوك على التملك خلال عام 2020 وبذلك تصل نسبة التملك في المنطقة إلى 60%، موضحاً أن مشاريع الفلل الجاهزة توفر 1648 فيلا بدأ تسليمها، إضافة إلى 3104 وحدات سكنية متنوعة تتوزع في عدد من المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، و3100 أرض سكنية مجانية تجري عمليات التسليم فيها، إضافة إلى توفير 10224 قرضاً عقارياً يتم تقديمه بالشراكة مع الجهات التمويلية.

من جهة ثانية، استقبل الأمير فهد بن سلطان أمس المميزين من طلاب وطالبات ومعلمات وقائدات من منسوبي تعليم المنطقة، بحضور مدير التعليم إبراهيم العُمري.