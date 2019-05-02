شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول: تشغيل مطار نجران رمضان القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أعلن نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز تشغيل مطار نجران مع بداية شهر رمضان، بعد توقف الرحلات المجدولة لأكثر من 4 سنوات.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على صدور الموافقة على تشغيل المطار، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تأتي تقديرا من القيادة لظروف أهالي وسكان منطقة نجران الذين كانوا يغادرون إلى مناطق المملكة المختلفة عن طريق مطار أبها، لافتا إلى أن المرضى وكبار السن هم الفئة التي ستستفيد من إعادة تشغيل المطار، وهو ما وضعته القيادة بعين الاعتبار.

وعلمت "الخليج 365" أن الأجهزة المعنية بالمطار أكملت استعداداتها لاستقبال الرحلات المجدولة، وفق تنسيق متقن لضمان سير العمل بيسر وسهولة. من جهتهم، أكد عدد من المواطنين أن هذه اللفتة أدخلت البهجة والسرور في نفوس أهالي وسكان المنطقة، الذين ترقبوا طوال الفترة الماضية تشغيل المطار، الذي يعد واحدا من أجمل مطارات المملكة.