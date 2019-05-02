شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: تحويل القصيم لمنطقة ذكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) اعتبر أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بأن الجهود الرامية لتحويل القصيم إلى منطقة ذكية وصديقة للبيئة ستساهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة ومواطنيها. واستعرض خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الثانية للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، المسار المقترح لطريق «بريدة ـ رفحاء»، وتطوير وتنفيذ طريق الملك سلمان بمدينة بريدة، وتوصيات مؤتمر جودة مياه الشبكة الذي عقد بالمنطقة، وبرنامج الإعانات الزراعية، ومقترح أن تكون القصيم منطقة ذكية وصديقة للبيئة. من جهة ثانية، بحث الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود الخطوات المستقبلية للجنة شؤون الأسرة والجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة والمحافظة على كيان الأسرة، انطلاقاً من رؤية 2030، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري. من جهة أخرى، رعى أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لكليات بريدة أمس، حفل تخرج طلاب كليات بريدة الأهلية، وذلك بمركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة. وشاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان «آفاق الطموح» يتحدث عن كليات بريدة الأهلية وما تقدمه للطلاب، وأوبريتا بعنوان «نحمي أمننا»، تلت ذلك مسيرة الخريجين.

اعتبر أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بأن الجهود الرامية لتحويل القصيم إلى منطقة ذكية وصديقة للبيئة ستساهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة ومواطنيها. واستعرض خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الثانية للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، المسار المقترح لطريق «بريدة ـ رفحاء»، وتطوير وتنفيذ طريق الملك سلمان بمدينة بريدة، وتوصيات مؤتمر جودة مياه الشبكة الذي عقد بالمنطقة، وبرنامج الإعانات الزراعية، ومقترح أن تكون القصيم منطقة ذكية وصديقة للبيئة. من جهة ثانية، بحث الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود الخطوات المستقبلية للجنة شؤون الأسرة والجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة والمحافظة على كيان الأسرة، انطلاقاً من رؤية 2030، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري. من جهة أخرى، رعى أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لكليات بريدة أمس، حفل تخرج طلاب كليات بريدة الأهلية، وذلك بمركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة. وشاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان «آفاق الطموح» يتحدث عن كليات بريدة الأهلية وما تقدمه للطلاب، وأوبريتا بعنوان «نحمي أمننا»، تلت ذلك مسيرة الخريجين.

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