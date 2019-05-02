شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: 30 % زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

كشف أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن اللجنة الاستشارية النسائية في المنطقة ساهمت في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30%، وشغلها لمواقع قيادية، ومنحتها حيزاً كبيراً من اهتماماتها، مؤكداً بأن تشكيل اللجنة يأتي لمواكبة رؤية 2030.

وناقش، خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة أمس اجتماع اللجنة الاستشارية النسائية في المنطقة بحضور رئيستها الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي وعضوات اللجنة، سبل تعزيز دور المرأة، وبذل الجهود لتفعيل الأنشطة النسائية في المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة، وإعطاء المرأة دور أكبر، وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات في كل المجالات، بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية. وقدمت رئيسة اللجنة وعدد من العضوات عرضاً لإستراتيجية وخطة اللجنة في المرحلة القادمة، كما بحث الاجتماع المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة في إطار الأنظمة والتعليمات، إضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية.