أمير حائل: تقيدوا ببرامج «التحول»

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جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) شدد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد على أهمية مواكبة أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020. شدد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد على أهمية مواكبة أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020. جاء ذلك خلال تدشينه نظام تتبع المركبات وبرنامج المسعف الإلكتروني بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عبدالرحمن اليحيى. وأوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بأن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، مبينا بأن هذه الأنظمة تقوم بربط آلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية. وأشار إلى أن برنامج المسعف الإلكتروني أحد الأنظمة المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية، ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020.



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