الجبير يناقش مع مسؤول ألماني قضايا إقليمية ودولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديموقراطي والمسيحي الاجتماعي يورغن هاردت، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (الأربعاء) يورغن هاردت، والوفد المرافق له.
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