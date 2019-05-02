، ناظر: أهل القصيم كرماء وسيهدوننا الكأس.. والقاسم: سنكرمكم بالكليجا والسكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظرونظيره رئيس نادي التعاون محمد القاسم أن السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في نهائي كأس الملك يعد هو البطولة الحقيقية للجميع.
ولكن رئيس الاتحاد ناظر طالب رئيس التعاون بإهدائهم الكأس نظراً لمعرفة كرم أهل القصيم، وأن الاتحاد بحاجة ماسة للحفاظ على اللقب.
لكن رئيس التعاون القاسم رد بابتسامة قائلاً :" نحن كرماء في الكليجا وتمر " السكري " أما كأس الملك فهو من حق التعاون.
الجدير أن الفريقين يلتقيان الخميس في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى التعاون لتحقيق حلمه بالحصول على اللقب الأول، بينما يأمل الاتحاد الحفاظ على لقب الموسم الماضي ومصالحة جماهيره.
ناظر: أهل القصيم كرماء وسيهدوننا الكأس.. والقاسم: سنكرمكم بالكليجا والسكريأحمد سرور الخليج 365 2019-05-02
أكد رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظرونظيره رئيس نادي التعاون محمد القاسم أن السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في نهائي كأس الملك يعد هو البطولة الحقيقية للجميع.
ولكن رئيس الاتحاد ناظر طالب رئيس التعاون بإهدائهم الكأس نظراً لمعرفة كرم أهل القصيم، وأن الاتحاد بحاجة ماسة للحفاظ على اللقب.
لكن رئيس التعاون القاسم رد بابتسامة قائلاً :" نحن كرماء في الكليجا وتمر " السكري " أما كأس الملك فهو من حق التعاون.
الجدير أن الفريقين يلتقيان الخميس في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى التعاون لتحقيق حلمه بالحصول على اللقب الأول، بينما يأمل الاتحاد الحفاظ على لقب الموسم الماضي ومصالحة جماهيره.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
02:12 AM
أكد رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظرونظيره رئيس نادي التعاون محمد القاسم أن السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في نهائي كأس الملك يعد هو البطولة الحقيقية للجميع.
ولكن رئيس الاتحاد ناظر طالب رئيس التعاون بإهدائهم الكأس نظراً لمعرفة كرم أهل القصيم، وأن الاتحاد بحاجة ماسة للحفاظ على اللقب.
لكن رئيس التعاون القاسم رد بابتسامة قائلاً :" نحن كرماء في الكليجا وتمر " السكري " أما كأس الملك فهو من حق التعاون.
الجدير أن الفريقين يلتقيان الخميس في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى التعاون لتحقيق حلمه بالحصول على اللقب الأول، بينما يأمل الاتحاد الحفاظ على لقب الموسم الماضي ومصالحة جماهيره.
، ناظر: أهل القصيم كرماء وسيهدوننا الكأس.. والقاسم: سنكرمكم بالكليجا والسكري ،
المصدر : الخليج 365
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