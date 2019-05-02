، الليلة في "الدرة"..الاتحاد والتعاون وبينهما أغلى الكؤوس ،

محمد بن مسعود - الدمام - حامل اللقب يبحث عن العاشر و"السكري" عن الحلم الأول

يسدل الستار مساء اليوم الخميس على أغلى المسابقات الرياضية السعودية، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، برعاية كريمة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - وذلك حينما يكون ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مسرحًا لمواجهة التعاون والاتحاد.

التعاون يعود للنهائي بعد غياب دام 30 عامًا عن أول حضور له ، ولكن هذه المرة دون هزيمة في الأدوار السابقة من المسابقة، بل وأسقط الهلال (ثاني الدوري) في نصف النهائي بخماسية على أرضه وبين جماهيره.

يقود "سكري القصيم" فنيًا بيدرو إيمانويل، والذي يكاد يكون المدير الفني الوحيد الذي عرف كيف يوظف إمكانات لاعبيه المميزين (تاوامبا، هيلدون، سيدريك اميسي، وعبدالفتاح آدم) حيث يضم الفريق في صفوفه أحد هدافي الدوري وأفضل صانعي اللعب.

في المقابل أعاد المدير الفني "سييرا" ترتيب أوراق الاتحاد، ويدرك الجميع (أي الاتحاديين) أن فريقهم حامل اللقب، إلى جانب السعي قدمًا للبقاء في دوري الأضواء، ويمر ذلك من خلال بوابة تحقيق أغلى الألقاب أولاً.

يملك الاتحاد 9 ألقاب سابقة، كما يضم حاليًا في صفوفه لاعبًا هو رقم 1 في كتيبة النمور فهد المولد الذي متى ما كان في يومه كان الفريق حاضرًا ذهنيًا ومن خلفه داكوستا وفيلانويفا وكريم الأحمدي، وتألق ويقظة الحارس فواز القرني في الفترة الأخيرة.

ويؤكد الجميع أنه لا خاسر في حضرة ملك الحزم والعزم، فالجميع سيحظى بمصافحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - .