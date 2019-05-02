، بالفيديو.. "أم نادر" تنقل معاناتها مع طفح المجاري في حيهم غرب الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدت بشفط المياه الآسنة التي تهاجم السكان بالأمراض والروائح الكريهة

خصت التربوية "أم نادر" "الخليج 365" بمقطع فيديو يُبين حجم المعاناة التي يعيشونها في ظهرة لبن الغربي أحد الأحياء غرب الرياض إذ غطت المياه الآسنة أحد الشوارع في المخطط وتسببت في امتلائه وأتلفت الرصيف وعبرت إلى الشارع الآخر.

وتفصيلاً، ناشدت مصورة الفيديو الجهة ذات العلاقة بسرعة التدخل ولو القيام بشفط المياه الآسنة وعدم تركها بهذه الطريقة والتي تسببت في إتلاف الأسفلت وتدمير البنية التحتية للمخطط .

وأظهر المقطع حجم وكمية المياه التي ملأت الشارع وأضرت بالحي وساكنيه.

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