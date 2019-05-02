- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
خصت التربوية "أم نادر" "الخليج 365" بمقطع فيديو يُبين حجم المعاناة التي يعيشونها في ظهرة لبن الغربي أحد الأحياء غرب الرياض إذ غطت المياه الآسنة أحد الشوارع في المخطط وتسببت في امتلائه وأتلفت الرصيف وعبرت إلى الشارع الآخر.
وتفصيلاً، ناشدت مصورة الفيديو الجهة ذات العلاقة بسرعة التدخل ولو القيام بشفط المياه الآسنة وعدم تركها بهذه الطريقة والتي تسببت في إتلاف الأسفلت وتدمير البنية التحتية للمخطط .
وأظهر المقطع حجم وكمية المياه التي ملأت الشارع وأضرت بالحي وساكنيه.
بالفيديو.. "أم نادر" تنقل معاناتها مع طفح المجاري في حيهم غرب الرياضأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-02
خصت التربوية "أم نادر" "الخليج 365" بمقطع فيديو يُبين حجم المعاناة التي يعيشونها في ظهرة لبن الغربي أحد الأحياء غرب الرياض إذ غطت المياه الآسنة أحد الشوارع في المخطط وتسببت في امتلائه وأتلفت الرصيف وعبرت إلى الشارع الآخر.
وتفصيلاً، ناشدت مصورة الفيديو الجهة ذات العلاقة بسرعة التدخل ولو القيام بشفط المياه الآسنة وعدم تركها بهذه الطريقة والتي تسببت في إتلاف الأسفلت وتدمير البنية التحتية للمخطط .
وأظهر المقطع حجم وكمية المياه التي ملأت الشارع وأضرت بالحي وساكنيه.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
01:52 AM
ناشدت بشفط المياه الآسنة التي تهاجم السكان بالأمراض والروائح الكريهة
خصت التربوية "أم نادر" "الخليج 365" بمقطع فيديو يُبين حجم المعاناة التي يعيشونها في ظهرة لبن الغربي أحد الأحياء غرب الرياض إذ غطت المياه الآسنة أحد الشوارع في المخطط وتسببت في امتلائه وأتلفت الرصيف وعبرت إلى الشارع الآخر.
وتفصيلاً، ناشدت مصورة الفيديو الجهة ذات العلاقة بسرعة التدخل ولو القيام بشفط المياه الآسنة وعدم تركها بهذه الطريقة والتي تسببت في إتلاف الأسفلت وتدمير البنية التحتية للمخطط .
وأظهر المقطع حجم وكمية المياه التي ملأت الشارع وأضرت بالحي وساكنيه.
، بالفيديو.. "أم نادر" تنقل معاناتها مع طفح المجاري في حيهم غرب الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "أم نادر" تنقل معاناتها مع طفح المجاري في حيهم غرب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.