، عدسة "الخليج 365" ترصد طفوحات صرف "جعرانة مكة".. والأهالي يناشدون الحل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المياه": ناتجة من التوصيلات غير النظامية.. وسوف نغرم المخالفين

رصدت عدسة "الخليج 365" في جولة ميدانية لحي الجعرانة بمكة المكرمة قصور شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، وانتشار مياه المجاري بين الشوارع وأمام المحال التجارية؛ واستطلعت رأي الشركة الوطنية للمياه في هذا القصور الذي حل بالحي.

وتفصيلاً، قال يحيى الهلالي، عمدة حي الجعرانة، لـ"الخليج 365": حي الجعرانة له أهمية تاريخية، وهو المكان الذي أحرم منه نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- واعتمر منه بعد موقعة حنين، وهو متاخم لحي الجعرانة، وعلى الرغم من تلك الأهمية لم يشمله التطوير والخدمات، أو على الأقل إصلاح شبكات الصرف الصحي، ورفع الضرر على حينا؛ إذ طفحت مياه المجاري على الطريق العام، وأمام أعين المسؤول ومرتادي الحي، في منظر مقزز، لا يعكس التطور الذي تمرّ بها جميع مناطق السعودية.

وأضاف "الهلالي": معاناتنا ليست وليدة اليوم، بل مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ولا جديد، ونراها بالشارع العام المؤدي للحي، وبالقرب من المحال التجارية، وعلى مرأى أعين الجهات المعنية دون تحرك لإنقاذ ما يقارب 10 آلاف نسمة، وما قد تسببه المياه الراكدة التي اختلطت بمياه الأمطار؛ الأمر الذي سبب تشققات في الأسفلت، وصعوبة بالتنقل ترجلاً أو بالمركبات.

وبيّن: طفوحات مياه المجاري أدت إلى تفاقم التلوث، بما أضر بسكان ضاحية الجعرانة؛ ونطالب شركة المياه الوطنية بحل جذري للمشكلة المتكررة، وإصلاح الخلل الذي له سنوات وهو على هذه الحال، ولا جديد.

مشيرًا إلى أنهم بمعزل عن التطوير، سواء في تصريف المجاري أو تصريف السيول من قِبل أمانة العاصمة المقدسة.

وأوضح المواطن فايز العتيبي أن الخطر الأكبر الذي يواجهه سكان الحي هو الأمراض التي تسببها تلك الطفوحات الراكدة من أمراض وبائية، مثل مرض حمى الضنك الذي انتشر في حيهم، والوباء الكبدي بات في ازدياد مع استمرار المعاناة.

وطالب "العتيبي" شركة المياه الوطنية والجهات ذات العلاقة بالقيام بدورها الوطني تجاه تلك الطفوحات، وإصلاح الخلل في أقرب فرصة، وأن تبتعد عن التصريحات المعتاد قولها، مثل قريبًا ستنتهي المعاناة، ولدينا مراقبون يرصدون.. فالحال كما هي منذ سنوات؛ وهذا دليل على عدم اهتمام المسؤولين من قِبل شركة المياه الوطنية.

ومن جانبه، أوضح المدير العام للمياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، لـ"الخليج 365": نود في البداية أن نشكر صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ فهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وتابع: وحول ما ورد من استفسار المحرر هادي العصيمي حول الخدمات البيئية في ميقات منطقة جعرانة نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأفاد المهندس "القحطاني" بأنه تم تسليم الموقع للمقاول لإنشاء محطة رفع مياه صرف صحي بالجعرانة؛ وذلك لمعالجة الوضع الراهن، وإنهاء معاناة المواطنين في تلك المنطقة، وسيتم البدء في أعمال التنفيذ بعد إنهاء الإجراءات اللازمة من قِبل إحدى الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص موقع لإنشاء المشروع وفقًا للاشتراطات المحددة. علمًا بأن الطفوحات الموجودة في المنطقة المذكورة ناتجة من التوصيلات المخالفة التي تعمل الشركة بشكل مستمر على مكافحتها، من خلال فرض الغرامات على المعتدين، وفصل التوصيلات المخالفة لرفع الضرر.

وفي الختام رحّبت شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، وذلك بالتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (920001744)، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الحسابَين الآتيَيْن: (Instgram: @NWC_Media)، (Twitter: @NWCcare @nwc_media).