، في حادثة تكررت كثيرًا .. رصاصة طائشة تخترق بقالة بـ"شعوب جازان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط مطالبات بعقوبات رادعة بحق مطلقي النار بالأعراس وقاعات الأفراح

اخترقت رصاصة طائشة بقالة تقع في قرية الشعوب بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان أمس، حيث لم تسفر عن أي إصابة في حادثة تكررت كثيرًا في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بتطبيق عقوبات رادعة بحق مطلقي النار في الزواجات وأصحاب قاعات الأفراح والقصور.

وعلمت "الخليج 365" بأن الموقع كان خاليًا وقت سقوطها فيما تم تمرير بلاغ للجهات الأمنية.

وكانت إمارة منطقة جازان قد أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك؛ تعبيرًا عن البهجة والفرح -من وجهة نظرهم- مما يعرّض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

وأكّدت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعلة أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدّي بحزمٍ لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق المخالفين حفاظًا على الأرواح والممتلكات مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار ينص على "أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عن أيّ وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة".

وأضاف بقوله؛ إنه تمشيًا مع هذه التوجيهات، فقد أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تعميمًا عاجلاً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتشديد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن وإحالة مرتكبيها إلى التحقيق تمهيدًا لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.