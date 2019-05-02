، العمرو: ندفع بـ 2438 خريجًا لـ"المدني" للعمل في الميدان لخدمة دينهم ووطنهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - رعى نيابة عن وزير الداخلية حفل تخريج الدورة التأهيلية بـ"طوارئ عوال مكة"

نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مساء أمس حفل تخريج دورة الدفاع المدني التأهيلية على أعمال الدفاع المدني، وذلك بمقر طوارئ الدفاع المدني بالعوالي بمكة المكرمة.

وقال "العمرو" في تصريح له عقب رعاية الحفل اليوم ندفع بأكثر من 2438 خريجًا سينضمون إلى زملائهم في الميدان ويزاولون أعمال وجهود رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من كل المهددات والمخاطر التي تهدد سلامة الأرواح أو الممتلكات.

وقال إن أعمال الدفاع المدني عديدة ومتشعبة وبالتالي فمن الأهمية إيجاد مشبهات تدريبية تحاكي الواقع وندرب رجال الدفاع المدني على كل المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها لمواجهة جميع المخاطر التي تهدد السلامة العامة وقد شاهدنا اليوم عددًا من الفرضيات لحرائق في منشآت وفي مصانع وفي أنفاق، إضافة إلى التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة وكذلك الصعود إلى المنشآت والإنقاذ الجبلي وإنقاذ الطائرات والإنقاذ من العربات المعلقة في التليفريك وما شابهه، فالفرضيات كانت متعددة ومتنوعة وهذا يظهر مدى مهارة رجال الدفاع المدني ونسبة التدريب الذي وصل إليه هؤلاء الخريجون الذين سيزاولون عملهم قريبًا ضمن رجال الدفاع المدني الذين يعملون في كل مراكز ووحدات الدفاع المدني بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن التطوع حاضر من خلال عددٍ من المتطوعين الذين يباشرون أعمالهم في موسمي رمضان والحج جنبًا إلى جنب مع رجال الدفاع المدني وهناك لائحة وضحت المهام والمسؤوليات للمتطوعين والواجبات التي عليهم وما لهم من حقوق ونحن في المديرية العامة للدفاع المدني مهتمون بالعمل التطوعي وندعم هذا الجانب وقد سماهم في موسم حج العام الماضي أكثر من 1600 متطوع من بينهم 850 متطوعة وسيشاركون في هذا العام بإذن الله.

وكان الحفل بدأ بآياتٍ من القرآن الكريم ثم ألقى مساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير العميد دكتور ماضي بن حمود العتيبي كلمة أشار فيها إلى أن عدد الخريجين بلغ 2438 خريجًا تلقوا التأهيل العسكري والعديد من المهارات في الدورة التي بلغت مدتها 35 أسبوعًا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتدربين خلال هذا العام بلغ 15181 متدربًا تلقوا تدريبهم داخل وخارج القطاع خلال عام كامل، إضافة إلى 325 متطوعًا ومتطوعة فيما بلغ عدد الدورات 370 دورة وعدد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه 264 دارسًا.

وألقى الخريج نايف الشمري كلمة الخريجين أعرب فيها عن شكرهم وتقديرهم لراعي الحفل معربًا عن شعورهم بالسعادة في يوم تخريجهم لينضموا إلى زملائهم لخدمة الدين والمليك والوطن سائلاً الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه الأمن والاستقرار.

واستعرض الخريجون عددًا من التطبيقات الميدانية التي تبرز المهارات والقدرات التي يتحلى بها رجال الدفاع المدني ومنها تطبيقات قوات التحمل وفرضيات حوادث الحرائق في محطات الوقود والأنفاق والمراكز الطبية متعددة الأدوار وفرضية تسرب مواد كيماوية في مصنع وغيرها من الفرضيات التي أكدت جاهزية الخريجين وعكست قدراتهم العالية وما يتمتعون به من قوة التحمل والسرعة في مواجهة أي خطر.

تلا ذلك العرض العسكري ثم أدى الخريجون القسم، وأعلنت نتيجة الخريجين وأسماء أوائل الطلبة.