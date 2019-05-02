فاجأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم، مشروع باب الملك عبدالعزيز، في المسجد الحرام، بمكة المكرمة، بزيارة لمتابعة الإنجاز والتأكد من جاهزيته.
وكان الأمير بدر بن سلطان قد زار المشروع قبل نحو أسبوع، وشدد على ضرورة أن يتم الإنجاز قبل يوم 26 شعبان. وجاءت الزيارة في سبيل العمل على سرعة إنجاز المشروع وفتح الباب أمام المصلين والمعتمرين قبل بداية شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: زاره قبل أسبوع ثم فاجأهم اليوم للتأكد من مدى جاهزيته.. “بدر بن سلطان” يقف على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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