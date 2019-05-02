الأمير سلطان بن سلمان يدشن أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة

دشّن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للطيران، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة . وأنشئت الأكاديمية، التي تحمل اسم “طيران”، لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، لتغطية الطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية في مجال الطيران.

وستدرب الأكاديمية 1,650 متدرباً كل عام، منهم 1,200 في صيانة الطائرات و450 طياراً، ما يجعلها الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط . وستحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكاديمية “طيران”، التي ساهم في إنشائها نادي الطيران السعودي، وشركة أرامكو، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامّة للتدريب التقني والمهني، والخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.