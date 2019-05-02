كشفت مصادر عن إلقاء القبض على أحد أفراد الكادر الطبي بنادي شهير في مطار الرياض . وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة الجزيرة، أن أحد أفراد الكادر الطبي بالنادي الشهير المنافس بالدوري، وصل للسعودية وبرفقته (180حبة محظورة) فجر أمس وتم إيقافه بجمارك المطار. وأضافت المصادر أنه قد تم تحويله لمكافحة المخدرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أحد أعضاء كادر طبي لفريق شهير بمطار الرياض بحوزته 180 حبة محظورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.