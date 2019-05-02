أمير الجوف يكرّم مراسل «عاجل» لفوزه بجائزة التميّز الإعلامي

كرَّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، الإعلامي ماجد فتال الرويلي، مراسل صحيفة «عاجل» الإلكترونية، بعد فوزه بجائزة التميّز الإعلامي على مستوى المنطقة في مسار «التحقيقات الاستقصائية»، وذلك عن التحقيق المنشور في صحيفة عاجل بعنوان: «انتفاضة شرعية واجتماعية لمواجهة غول الطلاق في السعودية».

جاء التكريم، بحضور رئيس ملتقى إعلاميي الجوف، عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، ومديري ومحرري مكاتب الصحف الورقية، ورؤساء تحرير الصحف الإلكترونية، ومجموعة من الإعلاميين والإعلاميات.

وفي مستهل الاستقبال، رحَّب الأمير بالإعلاميين والإعلاميات، منوهًا بالدور الكبير الذي يقومون به لإيصال الصورة المشرفة عن المنطقة، وأهلها ودورهم في التنمية، متطلعًا لبذل مزيدٍ من الجهود وإظهار الميز النسبية، التي تتمتع بها منطقة الجوف.

وأكد الأمير فيصل بن نواف، متابعته الشخصية لمشاريع واحتياجات المنطقة، في ظل الدعم الذي تحظى به المشاريع التنموية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، لافتًا النظر إلى دور المرأة في جميع المجالات، وأنها شريكة في التنمية ومساهمة في تحقيق برامج وأهداف «رؤية المملكة 2030»، مشيرًا إلى دعم الشباب والفتيات وتبني مبادراتهم، والعمل على إقامة برامج تتوافق مع أهدافهم ورغباتهم.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الملتقى عبدالعزيز الحموان، أن الإعلاميين والإعلاميات يسعدون بالاستماع لتوجيهات أمير المنطقة، التي تهدف إلى تطوير الأداء الإعلامي بالمنطقة؛ ليواكب نهضة الوطن وتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».

ونوه بالجهود الداعمة لجائزة التميز الإعلامي، مقدمًا الشكر لأعضاء الملتقى ورؤساء لجان الجائزة على ما قدموه، وما سيقدمونه في خدمة الوطن.

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وفي نهاية الاستقبال، سلَّم أمير منطقة الجوف الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2017 في مساراتها الأربعة، وهم: جلال بن خير الله الطالب (مسار المقال)، وزايد بن مبروك اللاحم (مسار الصورة)، وماجد بن فتّال الرويلي (مسار التحقيقات الاستقصائية)، وميَسّر بنت محمد البديوي (مسار الحوارات).

كما كرَّم رؤساء وأعضاء لجان تحكيم الجائزة والجهات المتعاونة.

حضر التكريم، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ياسر بن إبراهيم العلي، ومدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة، فهد بن سعود الطريف.

الجدير بالذكر، أن ملتقى إعلاميي الجوف أعلن قبل أكثر من ثلاث سنوات، تخصيص جائزة للتميز الإعلامي، وهي جائزة سنوية تشمل أربعة مسارات، وقد شكَّل الملتقى لجنة خاصة لكل مسار من الجائزة، يرأسها أحد أعضاء مجلس الملتقى، والمختصون في المسارات.

وتركز المعايير على نوعية الأعمال، والتأكد من استيفائها شروط وأحكام كل فئة، مع الالتزام بالمعايير الصارمة في الفرز قبل مرحلة إرسال الأعمال للجنة التحكيم.

وتتكوَّن اللجنة من الإعلاميين والمثقفين، والأكاديميين والخبـراء مـن ذوي الكفـاءة، وتتم مراعاة التوازن في اختيار أعضاء اللجنة، ووفقًا لمجال التخصص لكل مسار من مسارات الجائزة.