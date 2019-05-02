مدير الأمن العام يقف على جاهزية القوات المشاركة في مهمة العمرة

قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام اليوم، بجولة ميدانية على المسجد الحرام وساحاته للاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في مهمة إدارة الحشود من المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك .

وشملت الجولة، قوة أمن المسجد الحرام والساحات الخارجية للحرم والتوسعة الثالثة والمناطق المحيطة بالحرم. وعقب الجولة توجه مدير الأمن العام لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة واستهل كلمته برفع أسمى التهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأوضح أن الجولة تأتي إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن. وناقش مدير الأمن العام مع القيادات الأمنية الخطط الخاصة بإدارة الحشود من المعتمرين والمصلين، والخدمات والخطط الأمنية المستحدثة لمهمة هذا العام، لمواجهة كثافة أعداد ضيوف الرحمن والحرص على تسهيل وتيسير تحركاتهم ودخولهم وخروجهم من الحرم، في ظل المشاريع القائمة ليتحقق معه بحول الله توفير أقصى درجات حفظ الأمن والنظام، لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.