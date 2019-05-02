وشملت الجولة، قوة أمن المسجد الحرام والساحات الخارجية للحرم والتوسعة الثالثة والمناطق المحيطة بالحرم. وعقب الجولة توجه مدير الأمن العام لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة واستهل كلمته برفع أسمى التهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأوضح أن الجولة تأتي إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن. وناقش مدير الأمن العام مع القيادات الأمنية الخطط الخاصة بإدارة الحشود من المعتمرين والمصلين، والخدمات والخطط الأمنية المستحدثة لمهمة هذا العام، لمواجهة كثافة أعداد ضيوف الرحمن والحرص على تسهيل وتيسير تحركاتهم ودخولهم وخروجهم من الحرم، في ظل المشاريع القائمة ليتحقق معه بحول الله توفير أقصى درجات حفظ الأمن والنظام، لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الأمن العام يقف على جاهزية القوات المشاركة في مهمة العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.