ولي العهد يرعى حفل تخريج الدورة الـ77 من طلاب الكلية الحربية

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، مساء أمس، حفل تخريج الدورة الـ77 من طلاب كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورات تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصوله إلى مقر الكلية، يرافقه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق ركن فهد المطير، وقائد الكلية اللواء الركن وليد الظاهري.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن وليد الظاهري كلمة عبر فيها عن الفخر والاعتزاز برعاية ولي العهد لحفل تخريج طلاب الكلية الذين أكملوا الإعداد والتدريب ليكونوا على مستوى آمال القيادة الرشيدة ووفق تطلعاتها الحكيمة، مشيرا إلى أن الطلاب الخريجين امتداد لأجيال قدمت كل ما تملك لبناء هذه دوت الخليج، وبذلت كل ما تستطيع للدفاع عن مقدساته وحفظ مكتسباته، مباركا لهم ولأشقائهم الخريجين من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية.

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عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الخريج علي حزمي الشهراني، ثمن فيها تشريف ورعاية ولي العهد حفل تخريج الدورة الـ77 من طلاب كلية الملك عبدالعزيز الحربية، مبينا أنهم قضوا ثلاث سنوات في هذه العرين ينهلون من معينه مختلف العلوم العسكرية والمدنية، وتدربوا في ميادينه على مختلف المهارات القتالية وفق معايير تحاكي ما يتطلبه وقتنا الحاضر من تطور وتقدم، مؤكدا أنهم على أتم الجاهزية والاستعداد لحماية أمن بلادنا ومقدساتنا، والذود عند حدود وطننا الغالي بكل ما يملكون من وسائل، تحت راية التوحيد وفي ظل قيادتنا الرشيدة.

بعد ذلك، بدأ العرض العسكري للكلية، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتيجة العامة للطلاب الخريجين.

بعدها، كرم ولي العهد المتفوقين، ثم تقلد الخريجون رتب تخرجهم، كما التقطت الصور التذكارية للأمير محمد بن سلمان مع الخريجين، وفي الختام عزف السلام الملكي.