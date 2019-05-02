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الجبير يجتمع بهاردت ومرافقيه

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي يورغن هاردت، والوفد المرافق له.

وناقش الاجتماع مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بورغ راناو، وعدد من النواب الألمان.


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