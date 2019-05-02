آل الشيخ يلتقي رئيس المجلس الأعلى لمسلمي مدغشقر

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة، أمس، رئيس المجلس الأعلى لمسلمي جمهورية مدغشقر هارون موسى محمود، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد موسى بأن الزيارة تعزز التعاون الثنائي بين المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف المجالات، لا سيما ما يعزز نشر التسامح ونبذ الغلو والتطرف.

كما ثمن جهود الوزارة من خلال دعاتها المنتشرين في مدغقشر والذين يقومون بجهد واضح لبيان رسالة الإسلام وتبصير الناس بأمور دينهم.