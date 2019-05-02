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وفد العدل يعزز الشراكة مع أوزبكستان

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التقى وفد من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي، الدكتور ياسر العاصم، بوزير العدل الأوزبكي، روسلان دولتوف، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور أعضاء الوفد السعودي من القضاة والمختصين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين في وزارة العدل الأوزبكية.

وجرى بحث سبل تعزيز الشراكة، ومناقشة توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في المملكة، وأوزبكستان.

كما شارك وفد وزارة العدل في المنتدى الدولي الأول للقانون بمدينة طشقند، والذي بدأت أعماله الخميس الماضي.


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