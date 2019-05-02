وفد العدل يعزز الشراكة مع أوزبكستان

وجرى بحث سبل تعزيز الشراكة، ومناقشة توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في المملكة، وأوزبكستان.
كما شارك وفد وزارة العدل في المنتدى الدولي الأول للقانون بمدينة طشقند، والذي بدأت أعماله الخميس الماضي.
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