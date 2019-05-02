البيئة: أسراب الجراد ملوثة

مركز مكافحة الجراد يقوم بمسح لاستكشاف الجراد الشتوي (دوت الخليج)

أكد المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد الشمراني لـ«دوت الخليج»، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تنصح المواطنين والمقيمين بعدم أكل الجراد، مشيرا إلى أن أكل الجراد له مخاطر عدة، منها التسمم، لتلوثه بالمبيدات السامة التي تستخدم في مكافحته.

ظاهرة أسراب الجراد

بدأت في 6 يناير

استمرت 4 أشهر

سيستمر الغزو في مايو ويونيو

4 مراحل للجراد

الهدوء

الانتشار

التفشي

الوباء

أكد مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني، لـ«دوت الخليج» بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة تنصح المواطنين والمقيمين بعدم أكل الجراد، مشيرا إلى أن أكل الجراد له مخاطر عدة، منها التسمم لتلوثه بالمبيدات السامة التي تستخدم في مكافحته، مشيرا إلى أن الجراد بالمملكة في المرحلة الثانية وهي الانتشار.

مراحل للجراد

قال الشمراني، إن «الجراد يمر بأربع مراحل، المرحلة الأولى الهدوء، والثانية التي نمر بها الآن هي الانتشار، أما المرحلة الثالثة فهي التفشي، والرابعة وهي الأخطر مرحلة الوباء».

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وأضاف أن ظاهرة أسراب الجراد بدأت في 6 يناير بداية الموسم الشتوي، واستمرت أربعة أشهر من خلال غزوه من الدول التي تحد المملكة من الغرب ومن سواحل البحر الأحمر، والآن مع بداية الموسم الربيعي بدأ الغزو من جنوب المملكة من ناحية جمهورية اليمن الشقيق لعدم وجود مكافحة، وسيستمر غزو الأسراب لشهري مايو ويونيو.

أسراب غير ناضجة

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت عن 7 خطوات اتخذتها في سبيل مكافحة الجراد في الموسم الربيعي، إذ أعلنت عن أن هناك خطر تكون أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل المملكة العربية السعودية في الجنوب «نجران - الدواسر- شرورة»، حتى الاثنين 6 مايو 2019.

وبينت أن خطورة تكون الأسراب الكبيرة من الجراد الناضجة وغير الناضجة جاءت بسبب عامل الرياح التي سوف تستمر باتجاه المناطق المهددة حتى نهاية الفترة المذكورة أعلاه، منوهة باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.

ظاهرة أسراب الجراد

بدأت في 6 يناير

استمرت 4 أشهر

سيستمر الغزو شهري مايو ويونيو

4 مراحل للجراد

01 الهدوء

02 الانتشار

03 التفشي

04 الوبـــــــاء