أمير القصيم يفتتح متحف الشيخ ابن عثيمين

رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمس، حفل توثيق ونشر 180 مؤلفا، و7000 ساعة صوتية علمية لتراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين بمحافظة عنيزة.وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابن عثيمين الخيرية عبدالله بن محمد العثيمين إن «المؤسسة سعت إلى توثيق ونشر 7000 ساعة صوتية علمية للشيخ و180 من مؤلفاته، انعكس من خلالها 160 ألف صفحة علمية شرعية».وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن ترجمة 33 مؤلفا إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية، وإصدار موسوعة لفتاوى الشيخ.

بعد ذلك، دشن أمير منطقة القصيم المنصة الإلكترونية لمؤلفات العثيمين التي اشتملت على 180 مؤلفا علميا.