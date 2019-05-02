وتأتي هذه الحملة لتؤكد العناية الفائقة بالمسجد الحرام، تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام، واهتمامًا بشؤون قاصديه من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتهيئة الأجواء، ليتمكنوا من أداء عباداتهم ومناسكهم براحة واطمئنان.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق حملة بالبخور والطيب نستقبل القاصد الحبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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