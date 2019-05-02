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إطلاق حملة بالبخور والطيب نستقبل القاصد الحبيب

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دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة «بالبخور والطيب نستقبل القاصد الحبيب» لضيوف بيت الله العتيق.

وتأتي هذه الحملة لتؤكد العناية الفائقة بالمسجد الحرام، تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام، واهتمامًا بشؤون قاصديه من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتهيئة الأجواء، ليتمكنوا من أداء عباداتهم ومناسكهم براحة واطمئنان.


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