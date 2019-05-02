سجون مباحث بريدة تحتفل بحصول 10 من نزلائها على البكالوريوس

أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة أول من أمس، حفل تخرج لـ10 من النزلاء الحاصلين على درجة البكالوريوس، بحضور مدير مباحث القصيم اللواء عقيل العنزي، ومدير عام تعليم منطقة القصيم عبدالله الركيان، وعميد كلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد أبا الخيل، وعميد كلية المجتمع ببريدة، وذوي الخريجين.

حضر الحفل عدد من ممثلي النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير مكتب صحيفة «دوت الخليج» الإقليمي بمنطقة القصيم فهد الجهني، وألقيت كلمة أهالي الخريجين، ثم قدم عرض مرئي بعنوان «قصة نجاح»، وقصيدة شعرية ألقاها أحد الخريجين، ثم كلمة الخريجين، ومن ثم عرض مرئي بعنوان «أنا خريج»، وبعد ذلك تقدمت مسيرة للخريجين وشملت تقديم وثائق التخرج لهم وتسليمهم هدايا من إدارة السجن.

هذا ويقدم سجن المباحث برنامجا نوعيا يسمى «إدارة الوقت» يتضمن برامج متنوعة، استفاد منها أكثر من 60% من النزلاء، بـ3 مناشط رئيسة، هي الفنون، والرياضية، والإعلام، حسب جدوله المعدّ خلال 5 أجنحة، حيث يقضي النزلاء أوقاتهم بتنمية مواهبهم الإبداعية، ويحتضن الجناح الواحد 12 غرفة في كل منها 5 أشخاص، ويتكون كل جناح من قسم للفنون ومنشط ترفيهي وبقالة وحلاق ومكتبة، ويتم الإشراف والإدارة من النزلاء، وهناك أيضا أجنحة فردية وجماعية وأخرى لإدارة الوقت.

كما يتضمن السجن فصولا تعليمية، ففي كل جناح من أجنحة إدارة الوقت فصل تعليمي، تقام فيه الدورات التدريبية في جميع المجالات، منها: العلوم الدينية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وتطوير الذات والثقافة والأدب والشعر.