محافظ عنيزة يدشن أعمال جمعية قدرة النسائية

‏دشن محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أعمال جمعية قدره النسائية الأهلية أمس بمقر المحافظة.

واستقبل المحافظ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد الروقي الذي قدم شرحًا عن أهداف الجمعية المتمثلة في تأهيل وتقديم الدعم اللوجستي للأسر المنتجة، وتسهيل المهام عن طريق توفير الموارد، وتذليل العقبات، والعمل على توفير فرص وظيفية مناسبة، وتكوين لجان استشارية لدعمهن في بناء التخطيط، وتشجيع الابتكار والمواهب، واقتراح مسرعات للإعمال.

وقال السليم إن أهداف الجمعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تنص على تعزيز العمل الاجتماعي، وإطلاق المبادرات النوعية، إضافة إلى تأهيل الشباب والشابات وتطوير مواهبهم وقدراتهم في سوق العمل مع تعزيز دور المرأة وتمكينها، مبينا أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص وصناديق الدعم.وشكر صاحبة الفكرة ومؤسسة الجمعية نوف الكويبين، ورئيس الجمعية نهلة الجميعة، وعضوات المجلس على حماسهن وإصرارهن لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل دعم حكومتنا الرشيدة.