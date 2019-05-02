واستقبل المحافظ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد الروقي الذي قدم شرحًا عن أهداف الجمعية المتمثلة في تأهيل وتقديم الدعم اللوجستي للأسر المنتجة، وتسهيل المهام عن طريق توفير الموارد، وتذليل العقبات، والعمل على توفير فرص وظيفية مناسبة، وتكوين لجان استشارية لدعمهن في بناء التخطيط، وتشجيع الابتكار والمواهب، واقتراح مسرعات للإعمال.
وقال السليم إن أهداف الجمعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تنص على تعزيز العمل الاجتماعي، وإطلاق المبادرات النوعية، إضافة إلى تأهيل الشباب والشابات وتطوير مواهبهم وقدراتهم في سوق العمل مع تعزيز دور المرأة وتمكينها، مبينا أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص وصناديق الدعم.وشكر صاحبة الفكرة ومؤسسة الجمعية نوف الكويبين، ورئيس الجمعية نهلة الجميعة، وعضوات المجلس على حماسهن وإصرارهن لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل دعم حكومتنا الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عنيزة يدشن أعمال جمعية قدرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.