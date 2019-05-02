1700 رخصة لسُفَر إفطار وتقديم تسجيل المعتكفين بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف خطتها لشهر رمضان الكريم، مستحدثة عددا من الخدمات لهذا العام للتقليل من حدوث الأخطاء وتسهيل الخدمات للمصلين وللقائمين على وجبات الإفطار، واستحدثت الوكالة عددا من القرارات التي تسهم في التيسير للقادمين للمسجد النبوي من خلال توفير رقم موحد 1966، وتقديم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواقع متخصصة لهم، في حين قدمت الوكالة خدمة تسجيل المعتكفين نهاية شهر شعبان مع مراعاة توزيع الأعداد للمسجلين، والموازنة بين نسب المتقدمين على حسب الساحة المخصصة لهم في شهر رمضان، كما منحت الرئاسة 1700 رخصة لسُفَر إفطار بالمسجد النبوي وساحاته.

منع الافتراش

عملت الرئاسة ضمن خطتها هذا العام على استمرار نجاح تجربتها العام الماضي في منع الافتراش داخل المسجد النبوي، وتطوير وتسهيل آلية تسجيل المعتكفين، حيث بدأ التسجيل في 25 شعبان مع تأمين أسوار وحقيبة لكل معتكف، والتنسيق مع الجهات الداعمة لتأمين وجبات الفطور والسحور لهم، وزيادة كفاءة التبريد وتحسين توزيع الهواء مع نشر مقاطع توعوية عن طريقة التسجيل وآداب الاعتكاف.

كما أوضحت الرئاسة عن اختلاف شروط سفر الإفطار بين الساحة وداخل المسجد النبوي الشريف، ويمكن للقائمين على السفر توفير الوجبات الساخنة بحسب المتعهدين، فيما لا يسمح بذلك داخل المسجد النبوي حرصا على نظافة الفرش وسرعة تجهيز وتهيئة المسجد للمصلين عقب الإفطار، كما يوجد طاقم كامل للنظافة مع المعدات داخل الحرم وبالساحات، حيث يقام التنظيف بصورة مباشرة ومستمرة عقب كل وجبة إفطار رمضاني، حيث منحت الرئاسة 1700 رخصة لسُفَر إفطار بالمسجد النبوي وساحاته.

كما تسعى الرئاسة إلى فتح الممرات بالمنطقة الغربية لوجود أعمال صيانة، حيث تواصلت مع جهات عدة لسرعة فك الممرات، وتسهيل الحركة تفاديا للزحام طوال شهر رمضان.

تشغيل القباب

تتعدد المهام التي تعمل الرئاسة على تنفيذها خلال شهر رمضان داخل الحرم النبوي وساحاته، والتي تشمل الكثير من المهام منها: إعداد ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل والإطفاء للإنارة الداخلية والخارجية بالمسجد النبوي الشريف وساحاته، وضع برامج تشغيل القباب والمظلات ومتابعة تشغيلها حسب ظروف الجو وكذلك مراوح بث رذاذ الماء في الساحات، متابعة تنفيذ برنامج تشغيل السلالم الكهربائية الخاصة بالسطح والدورات، إضافة إلى متابعة حالة الجو داخل المسجد النبوي والتأكد من مناسبتها لجموع المصلين، التأكد المباشر من عمل جميع الأجهزة والمعدات ووحدات الإنارة، مراقبة كافة الخدمات في الساحات والإبلاغ عن أي ملاحظات وعدم السماح بوجود أي شيء يعيق الحركة في الساحات، توجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهم، منع الأطفال وغيرهم من اللعب والعبث في الساحات، منع مزاولة مهنة البيع في الساحات، منع التدخين، متابعة المتسولين داخل الساحات.

المكتبة المقروءة

تشمل المهام أيضا العناية بالخدمات المقدمة لـ«ذوات القدرات الخاصة» بتهيئة مواقع لهن داخل المصليات النسائية والروضة، وتخصيص أبواب لدخولهن وخروجهن بيسر وسهولة، وتهيئة المكتبة المقروءة والمسموعة والمرئية للزوار على مدار الـ24 ساعة للاستفادة العلمية والإرشادية، وتطوير وتسهيل آلية تسجيل المعتكفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حقيبة المعتكف، والتنسيق مع الجهات الداعمة لتأمين وجبات الفطور والسحور للمعتكفين، وتأهيل سطح المسجد النبوي للمعتكفين، وإطلاق حملة إعلامية للتعريف بآلية الاعتكاف ونشر الوعي بآداب الاعتكاف والمسجد النبوي، وتنظيم وترتيب مواقع سفر الإفطار داخل الحرم والتوسعات وإصدار التصاريح لمقدمي الخدمة، حيث تم إصدار 1700 تصريح للخدمة.

علامات أرضية

Advertisements

تتضمن المهام أيضا الحد من الافتراش ووضع الأمتعة داخل الساحات، تجهيز مواقع مصليات إضافية داخل المسجد النبوي تكون قريبة من الأبواب لذوي القدرات الخاصة وكبار السن أصحاب الكراسي المتحركة للداخلين من خلال المنحدرات وتوضيح تلك المواقع بملصقات وعلامات أرضية تبين اتجاهات المسار وموقع المصلى في أقسام الرجال والأقسام النسائية، توفير احتياجات ذوي القدرات الخاصة مثل: العصا البيضاء للمكفوفين - حقيبة الصعيد الطيب للتيمم للمرضى - الساعة الناطقة - السماعات لضعيفي السمع - الكتب الإرشادية بلغة برايل - القاموس الإشاري بلغة الإشارة للصم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية والجمعيات المتخصصة في خدمتهم، تفعيلا للمساهمات المجتمعية مع الوكالة.

ومن مهام الرئاسة أيضا تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة جاهزية مواقع خدمة ذوي القدرات الخاصة كمرافق دورات المياه والمصاعد، وتشغيل (30) جهاز استطلاع رأي في جنبات المسجد النبوي ومرافقه.

من مهام الرئاسة خلال رمضان

إعداد ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل والإطفاء للإنارة

وضع برامج تشغيل القباب والمظلات

متابعة تنفيذ برنامج تشغيل السلالم الكهربائية

متابعة حالة الجو داخل المسجد النبوي

منع مزاولة مهنة البيع في الساحات