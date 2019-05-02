السعودية اليوم / سياحة المدينة المنورة تستعد لتنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

تستعد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة لتنفيذ خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك.

وركزت الهيئة في خطتها التي سيتم تنفيذها خلال الشهر الكريم على تكثيف الرقابة على المنشآت السياحية في المنطقة وتوفير أفضل الخدمات للأهالي والزوار.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدائم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من قبل مشغلي الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكد من التزام المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالأنظمة التي تخص هذا القطاع وتطبيق الشروط، ومستوى النظافة العامة والتقيد بالأسعار المعتمدة لدى الهيئة, وعدم وجود تحايل على المستفيدين من الخدمات السياحية، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، إضافة إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل، وتتبع الشكاوى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقًا للإجراء النظامي ووفقًا لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية.

من جانبه, أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني, أن الهيئة اعتمدت في تنفيذ خطتها على تكثيف الجهود والجولات الميدانية على مشغلي الأنشطة السياحية في المنطقة، وتشمل الزيارات التفتيشية والرقابية مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ونزل سياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات، واستقبال كافة البلاغات الواردة على مركز الاتصال السياحي الموحد، والاهتمام بجميع ملاحظات الزوار والسياح واستقبال المقترحات الهادفة لتحسين أداء وجودة الخدمات السياحية المقدمة.

ودعت سياحة المدينة المنورة جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم على مستوى الخدمات المقدمة في القطاع السياحي من خلال قنوات الاتصال المتاحة عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف السياحي الموحد (19988).

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