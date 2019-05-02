السعودية اليوم / اللواء اليحيى يتفقد جوازات منطقة مكة المكرمة ويفتتح عددًا من الشعب والأقسام



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

زار مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات منطقة مكة المكرمة وافتتح شعبة تطوير إدارة سفر السعوديين، وكذلك شعبة الإشراف النسوي وعددًا من الشعب والأقسام التي تم تحسينها وتطويرها.

وقدم مدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد عابد الحارثي شرحًا مفصلًا عن الإدارات والشعب التي تم تطويرها، وكذلك الصالات التي تم تخصيصها (للجنة تصاريح الحج) لموسم حج هذا العام 1440هـ .

وأعرب العميد الحارثي عن شكره وتقديره لمدير عام الجوازات على اهتمامه بمنسوبي القطاع في جميع المناطق، وتفقده للعمل بجوازات منطقة مكة المكرمة، والاطلاع على أقسام الإدارة كافة، الذي يعد حافزًا كبيرًا لجميع العاملين على بذل المزيد من الجهود والحرص والتفاني بالعمل.

من جهته وجه مدير عام الجوازات جميع الضباط والأفراد ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين.

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