شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير المدينة تضع اللمسات الأخيرة لمشروع طريق الإمام مسلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

تضع هيئة تطوير المدينة المنورة اللمسات الأخيرة في تنفيذ مشروع طريق الإمام مسلم الواقع غربي المدينة مع الدائري الثاني، بالإضافة إلي ربطها بطريق الهجرة ومخطط الأمير نايف، مخترقاً جبل (غرابة) الواقع على طريق الجامعات والدائري الثاني، ويربط الطريق بالدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) على طول (3,300م) وعرض(64م).

ويتكون المشروع من طريق رئيسي وستة مسارات باتجاهين وأربع مسارات خدمة بالاتجاهين، وجزيرة وسطية تستخدم لمسارات النقل العام.

يُذكر أن المشروع سيُنهي جزء كبير من الاختناقات المرورية بفتح مسار بديل يربط حي العزيزية الذي يعد أكبر أحياء المدينة بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية.