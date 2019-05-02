شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فتاة وإصابة 5 أشخاص في حريق حي الروابي بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

توفيت فتاة في العقد الثاني من العمر فيما نجح الأطباء في إنعاش طفلة في الثامنة إثر حريق اندلع في منزلهم قبل ظهر اليوم (الأربعاء) في حي الروابي شرقي محافظة جدة.

وفي التفاصل، أفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن حريقاً اندلع في ملحق لبناية مكونة من ثلاث أدوار نتج عنه حالة وفاة لفتاة في العقد الثاني من العمر (١٦سنة) بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة والدتها وأربعة من أخوتها (ثلاث بنات وشاب)، نقلوا جميعاً عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في مستشفى الملك عبدالعزيز.

وأشار سرحان إلى أن فرق التحقيق لازالت متحفظة على الموقع، بوجود فريق من الأدلة الجنائية لاستكمال أعمال التحقيق، في وقت باشرت فيه فرق الإنقاذ إخلاء البناية من قاطنيها وتمشيط جميع الأدوار للتاكد من عدم وجود محتجزين.

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وأضاف المتحدث الرسمي: «مع وصول الفرق كانت سحب الدخان الكثيفة تتصاعد من بناية مكونة من ثلاث أدوار وملحق، فيما ظهرت على نافذة الملحق فتاة تستنجد بعد أن حاصرتها سحب الدخان داخل إحدى الغُرف».

وأوضح أن فرق الإنقاذ قامت بتغطية أروقة المُلحق لتتمكن من إنقاذ أربع فتيات في العقد الأول والثاني ووالدتهم، وشاب في العقد الثالث، وإخراجهم من البناية وتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق الهلال الأحمر، حيث تأثرت 5 حالات من استنشاق الأدخنة، وأُصيبت والدتهم بحروق.

وقال بن سرحان: «أصيبت بعض الحالات بإعياء بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات فقدت الوعي وتم تقديم الإنعاش القلبي لها من قِبل الهلال الأحمر في موقع الحادث، فيما تم إخلاء طفل وشاب من الدور الثالث بصحة جيدة بعد تمشيط جميع الأدوار، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق المندلع في المطبخ بعد أن امتد للصالة عن طريق السقف المشيد بالهنقر ومغطى بديكور من الخشب».

ولفت متحدث الدفاع المدني إلى أن وجود المطبخ المندلع فيه الحريق بين الغرفة التي تواجد فيها الفتيات ومخرج الشقة حال بينهم وبين الخروج، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لإخلائهم بعد أن تأثروا بشكل كبير من الغازات المتصاعدة من أثر الحريق.