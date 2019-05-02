، "العسكري السوداني" يقرر إعفاء أمين عام القصر الجمهوري عن منصبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - استجابة للتظاهرات السلمية المطالبة بإحداث تغييرات جذرية في النظام

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأربعاء، قرارًا بإعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري، محمد عثمان، من منصبه، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كان محمد محمد صالح محمد عثمان، يشغل منصب الأمين العام برئاسة الجمهورية السابقة.

ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عددًا من التغيرات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار، وذلك بعد التظاهرات السلمية المستمرة في البلاد، والتي تدعو لإحداث تغييرات جذرية في النظام، وتسليم السلطة لمدنيين.

وفي الـ 14 من إبريل الماضي، أعلن المجلس عددًا من القرارات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، إن المجلس قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان.

وقال الكباشي إن "رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني".

ونقل المتحدث عددًا من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، من بينها، إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل من عملهما.